11:00, 19 апреля 2023
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Центробанк рассказал о различиях цифрового рубля и криптовалюты“Принципиально разные вещи”
Центральный банк России опубликовал на своем сайте подробную статью с ответами на вопросы о цифровом рубле. В статье разъясняется, чем цифровой рубль отличается от криптовалюты и не только.
Центробанк
Это принципиально разные вещи. У криптовалюты нет единого эмитента и не существует единого центра, который нес бы обязательства по ней. Цифровой рубль — это национальное денежное средство, форма национальной валюты. Выпускать цифровые рубли будет Банк России.
В статье также подчеркивается, что цифровой рубль не заменит наличные или безналичные деньги, и его использование не будет обязательным. У граждан будет выбор - использовать цифровой рубль или продолжать пользоваться другими формами оплаты.
Банк России также отвечает на множество других вопросов (как открыть кошелек с цифровым рублем, сколько таких кошельков может у каждого быть и не только), которые могут появиться у россиян. Подробнее с каждым из них вы можете ознакомиться в источнике, либо по ссылке.