Центробанк рассказал о различиях цифрового рубля и криптовалюты

В статье также подчеркивается, что цифровой рубль не заменит наличные или безналичные деньги, и его использование не будет обязательным. У граждан будет выбор - использовать цифровой рубль или продолжать пользоваться другими формами оплаты.

Банк России также отвечает на множество других вопросов (как открыть кошелек с цифровым рублем, сколько таких кошельков может у каждого быть и не только), которые могут появиться у россиян. Подробнее с каждым из них вы можете ознакомиться в источнике, либо по ссылке.