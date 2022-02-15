Центробанк России назвал криптовалюты финансовой пирамидой

Наука и технологии
Сегодня в 16:33
1 мин.
Центробанк России назвал криптовалюты финансовой пирамидойОпять критикует их
Глава Банка России Эльвира Набиуллина встретилась с министром финансов Антоном Силуановым и заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Григоренко по вопросу регулирования криптовалют. Встреча не закончилась ничем хорошим для криптовалютной отрасли.
СМИ пишут, что стороны не достигли существенного прогресса по итогам переговоров. ЦБ всё ещё настаивает, что видит слишком много рисков, связанных с криптовалютами, и предлагает ввести запрет. В Банке России считают, что криптовалюты напоминают финансовую пирамиду и представляют угрозу для финансового благополучия людей, финансовой системы и экономики. Министерство финансов же выступает за регулирование криптовалюты.
Кроме того, Банк России выступает за запрет операций неквалифицированных инвесторов с криптовалютами, а в Минфине хотят лишь ограничить их покупку для неквалифицированных инвесторов суммой в 50 тысяч рублей.
Источник: Банки.ру