Центробанк России назвал криптовалюты финансовой пирамидой

СМИ пишут, что стороны не достигли существенного прогресса по итогам переговоров. ЦБ всё ещё настаивает, что видит слишком много рисков, связанных с криптовалютами, и предлагает ввести запрет. В Банке России считают, что криптовалюты напоминают финансовую пирамиду и представляют угрозу для финансового благополучия людей, финансовой системы и экономики. Министерство финансов же выступает за регулирование криптовалюты.

Кроме того, Банк России выступает за запрет операций неквалифицированных инвесторов с криптовалютами, а в Минфине хотят лишь ограничить их покупку для неквалифицированных инвесторов суммой в 50 тысяч рублей.