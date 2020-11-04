Центробанку предложили ограничить сумму онлайн-переводов для пенсионеров

Об этом со ссылкой на письмо руководителя «За безопасность» пишут СМИ. Автор предложения утверждает, что сейчас активизировались телефонные мошенники, которые под разными предлогами заставляют людей перевести деньги на свои счета. Часто целью злоумышленников становятся пенсионеры.

Руководитель общественного движения просит центробанк рассмотреть введение лимита 10 тысяч рублей в сутки на онлайн-переводы с карт, оформленных на пенсионеров. Это должно обезопасить граждан от воровства крупных сумм денег.

В начале года стало известно, что российские пенсионеры тратят на мобильные игры в среднем около двух тысяч рублей в год.