Центробанку России разрешат «выгонять» из страны иностранные платёжные системы

Мы уже писали о намерениях депутатов принять данные поправки. Теперь же законопроект был принят Госдумой практически единогласно (380 голосов).

На сегодняшний день в реестре операторов платёжных систем центробанка России числятся дочерние компании Visa, MasterCard, China Union Pay и других систем. В случае если какая-нибудь из них приостановит расчёты российского банка, по закону её исключат из реестра.

Многие уже выразили беспокойство законом и предрекают уход из страны Visa и MasterCard, которые могут приостанавливать платежи из-за санкций против России. Тем не менее, центробанк и Министерство финансов заверили, что таких рисков нет.

Помимо этого, поправки к закону позволят Банку России устанавливать максимальный размер платы, которую банки могут взимать с магазинов за приём карт. Также закон обяжет электронные кошельки, например, AliPay и WeChat открыть представительства в России.