Цены на фастфуд Wendy’s будут меняться в течение дня, как в Яндекс.Такси

План предусматривает внедрение динамического ценообразования, похожего на повышение цен в периоды «высокого спроса», используемое в таких приложениях, как Uber и Яндекс.Такси. Цены на блюда меню будут автоматически корректироваться в течение дня в зависимости от таких факторов, как спрос и даже погодные условия.

В то время как динамическое ценообразование широко распространено в различных отраслях, его применение в фастфуде практически не изучено. Реакция клиентов остается неопределенной, хотя некоторые примеры из индустрии говорят о потенциальном успехе. Файзан Хан, владелец франшизы, рассказал о положительной реакции клиентов, когда его ресторан Dog Haus внедрил подобное ценообразование.

Эта инициатива — лишь одна из составляющих более широкого процесса цифровизации Wendy’s. В 2023 году компания запустила FreshAI, систему заказа, работающую на основе искусственного интеллекта и способную заменить сотрудников. Хотя подробности пока неясны, генеральный директор Wendy’s намекнул на дальнейшую интеграцию искусственного интеллекта в составление меню и суггестивные продажи.