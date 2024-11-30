Цены на кофе достигли 47-летнего максимума из-за погодных катаклизмов

В этом году Бразилия пережила самую сильную засуху за последние 70 лет, за которой последовали проливные дожди, что поставило под угрозу следующий урожай и еще больше усугубило глобальные проблемы с поставками. В то же время во Вьетнаме уже три года подряд наблюдается низкий уровень производства.

В ответ на рост цен крупнейшая в мире кофейная компания Nestlé уже повысила свои цены. Один из торговых аналитиков сообщил The Financial Times, что обжарщики спешат импортировать зерна сейчас, чтобы не платить более высокие тарифы позже.