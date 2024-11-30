Цены на кофе достигли 47-летнего максимума из-за погодных катаклизмов

Опубликовано 30 ноября 2024, 05:151 мин.
Цены на кофе достигли 47-летнего максимума из-за погодных катаклизмовВ ключевых странах-производителях
Цены на кофе подскочили до самого высокого уровня за последние 47 лет, что было вызвано суровыми погодными условиями во Вьетнаме и Бразилии, ведущих мировых производителей зерен робусты и арабики. Особенно пострадали зерна арабики, цена которых в среду достигла 3,18 доллара за фунт (332 рубль за 453 грамм).
В этом году Бразилия пережила самую сильную засуху за последние 70 лет, за которой последовали проливные дожди, что поставило под угрозу следующий урожай и еще больше усугубило глобальные проблемы с поставками. В то же время во Вьетнаме уже три года подряд наблюдается низкий уровень производства.
В ответ на рост цен крупнейшая в мире кофейная компания Nestlé уже повысила свои цены. Один из торговых аналитиков сообщил The Financial Times, что обжарщики спешат импортировать зерна сейчас, чтобы не платить более высокие тарифы позже.