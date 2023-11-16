Цены на оффшорный ветер взлетели на 50% на фоне фиаско властей Великобритании

Цены на оффшорный ветер взлетели на 50% на фоне фиаско властей ВеликобританииАмбиции оказались неподъемны
Попытка правительства Великобритании стимулировать развитие оффшорных ветряных проектов потерпела фиаско, что привело к более чем 50%-ному росту цен на электроэнергию, вырабатываемую этими ветряными электростанциями.
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После провала аукциона, вызванного непривлекательными ценами на электроэнергию, правительство пытается переманить энергетические компании, повысив ставку с 44 до 70 фунтов стерлингов за МВт-ч. Этот шаг был призван оживить планы по значительному увеличению мощности морских ветропарков с 13 ГВт до 50 к 2030 г.
Хотя Великобритания является мировым лидером в области оффшорной ветроэнергетики, где расположены крупнейшие в мире ветроэлектростанции, неудача с привлечением заявок в сентябре нанесла удар по ее амбициозным целям в области возобновляемой энергетики. Поскольку сектор морской ветроэнергетики называют «жемчужиной в короне возобновляемой энергетики Великобритании», недавнее повышение цен, хотя и спорное, рассматривается как решающее условие обеспечения устойчивого роста сектора в условиях роста стоимости строительства.