Цены на такси сравнили в разные дни недели

Исследователи сравнивали цены у «Яндекс.Такси», Uber и «Ситимобила» на поездку в Москве по одному и тому же маршруту в разные дни недели в период с 8:00 до 2:00 с интервалом 15 минут. Определили медианную цену, то есть стоимость 50% поездок выше неё, а 50% — ниже.

Так, в субботу медианная цена «Ситимобила» была выше, чем у конкурентов, а в воскресенье и понедельник — ниже. В целом, «Ситимобил» может сильно изменять стоимость и в течение дня.

Уточняется также, что агрегаторы «Яндекс.Такси» и Uber принадлежат одной компании — MLU B.V. Цены на поездки у них различались, но при этом если у одного агрегатора стоимость росла, то она росла и у другого. И наоборот.