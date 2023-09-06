CEO Google написал заметку на 2400 слов в честь 25-летия компании

Несмотря на то, что в значительной степени это хвастовство, есть и интересные моменты.

Пичаи вспоминает, как использовал Google для поиска решений повседневных проблем, и даже спрашивал совета, как пройти собеседование в Google в первые годы своей работы. Он также рассказал, что одним из первых рекламных клиентов Google была компания, занимавшаяся продажей омаров по почте, что свидетельствует о скромном начале компании.

В записке признаются и прошлые промахи, в том числе Google Wave и Google Reader. В заключение Пичаи заглядывает в будущее и выражает надежду, что достижения Google в области искусственного интеллекта окажут неизгладимое влияние и вдохновят будущие поколения.

В то время как Google готовится отметить свой серебряный юбилей, эти размышления генерального директора подчеркивают удивительный путь компании от простой поисковой системы до IT-титана.