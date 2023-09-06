CEO Google написал заметку на 2400 слов в честь 25-летия компании

CEO Google написал заметку на 2400 слов в честь 25-летия компанииОна доступна всем
В этом году компания Google отмечает 25-летний юбилей, и генеральный директор Сундар Пичаи начал празднование с размышлений о пройденном компанией пути в публичной записке, состоящей из 2400 слов.
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Несмотря на то, что в значительной степени это хвастовство, есть и интересные моменты.
Пичаи вспоминает, как использовал Google для поиска решений повседневных проблем, и даже спрашивал совета, как пройти собеседование в Google в первые годы своей работы. Он также рассказал, что одним из первых рекламных клиентов Google была компания, занимавшаяся продажей омаров по почте, что свидетельствует о скромном начале компании.
В записке признаются и прошлые промахи, в том числе Google Wave и Google Reader. В заключение Пичаи заглядывает в будущее и выражает надежду, что достижения Google в области искусственного интеллекта окажут неизгладимое влияние и вдохновят будущие поколения.
В то время как Google готовится отметить свой серебряный юбилей, эти размышления генерального директора подчеркивают удивительный путь компании от простой поисковой системы до IT-титана.