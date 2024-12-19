CFS построит первую в мире термоядерную электростанцию сетевого масштаба

Опубликовано 19 декабря 2024, 19:411 мин.
CFS построит первую в мире термоядерную электростанцию сетевого масштабаВ США
В Вирджинии вскоре может появиться первая в мире термоядерная электростанция. Компания Commonwealth Fusion Systems (CFS) объявила о планах по строительству объекта вблизи Ричмонда, который должен обеспечить экологически чистую энергию к началу 2030-х годов. Ожидается, что станция будет производить 400 мегаватт, что достаточно для питания 150 000 домов.
CFS, стартап, созданный в 2018 году на базе Массачусетского технологического института, привлек более 2 миллиардов долларов для развития термоядерной энергетики. Компания строит реактор токамак — устройство, использующее перегретую плазму для слияния атомов водорода и получения энергии. CFS надеется производить больше энергии, чем потреблять к 2026 году.
Выбранная площадка — выведенная из эксплуатации угольная станция, принадлежащая компании Dominion Energy.