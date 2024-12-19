CFS построит первую в мире термоядерную электростанцию сетевого масштаба

В США

В Вирджинии вскоре может появиться первая в мире термоядерная электростанция. Компания Commonwealth Fusion Systems (CFS) объявила о планах по строительству объекта вблизи Ричмонда, который должен обеспечить экологически чистую энергию к началу 2030-х годов. Ожидается, что станция будет производить 400 мегаватт, что достаточно для питания 150 000 домов.