Чайный гриб хотят использовать в создании электроники. Да, вы не ослышались

Чайный гриб хотят использовать в создании электроники. Да, вы не ослышалисьИ это только начало
В будущем печатные платы могут быть напечатаны на гибких схемах, изготовленных из бактериальных культур, используемых для приготовления популярного ферментированного напитка из черного чая под названием “Чайный гриб”, ну или “Комбуча” (кому как удобно).
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Эндрю Адамацки ранее был соавтором работы 2021 года, в которой было показано, что “коврики” из чайного гриба демонстрируют динамическую электрическую активность и стимулирующие реакции. Вдохновленные этим потенциалом для носимой электроники, он и его коллеги продемонстрировали возможность печати электронных схем на высушенных ковриках чайного гриба.
Для выращивания ковриков группа использовала культуры чайного гриба, а затем высушила их при комнатной температуре. Ученые смогли напечатать проводящие полимерные цепи на высушенных ковриках из чайного с помощью аэрозольного струйного принтера, а также успешно протестировали альтернативный метод 3D-печати цепи из проводящей смеси полиэстера и меди. Они даже смогли прикрепить маленькие светодиоды к контурам с помощью эпоксидного клея с добавлением серебра, которые продолжали работать после многократного сгибания и растягивания.
"Будущие исследования будут направлены на печать усовершенствованных функциональных схем, способных обнаруживать и, возможно, распознавать механические, оптические и химические стимулы", - заключили авторы.