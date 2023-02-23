Чайный гриб хотят использовать в создании электроники. Да, вы не ослышались

Эндрю Адамацки ранее был соавтором работы 2021 года, в которой было показано, что “коврики” из чайного гриба демонстрируют динамическую электрическую активность и стимулирующие реакции. Вдохновленные этим потенциалом для носимой электроники, он и его коллеги продемонстрировали возможность печати электронных схем на высушенных ковриках чайного гриба.

Для выращивания ковриков группа использовала культуры чайного гриба, а затем высушила их при комнатной температуре. Ученые смогли напечатать проводящие полимерные цепи на высушенных ковриках из чайного с помощью аэрозольного струйного принтера, а также успешно протестировали альтернативный метод 3D-печати цепи из проводящей смеси полиэстера и меди. Они даже смогли прикрепить маленькие светодиоды к контурам с помощью эпоксидного клея с добавлением серебра, которые продолжали работать после многократного сгибания и растягивания.