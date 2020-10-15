Чайный пакетик помог космонавтам найти место утечки на МКС

Космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что перед закрытием переходной камеры экипаж «распределил» пакетик чая» в модуле «Звезда». Как пишет ТАСС, камеры зафиксировали движение пакетика чая в невесомости в сторону течи. Космонавты считают, что действительно определили вероятное место утечки.

«У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки», — сообщил Иванишин.

Напомним, ранее космонавты пытались заклеивать предполагаемые места утечки пластилином и скотчем.