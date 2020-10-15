Наука и технологии
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Чайный пакетик помог космонавтам найти место утечки на МКС
Когда-нибудь эта эпопея кончится
Последние недели на Международной космической станции (МКС) пытаются решить проблему с утечкой воздуха в российском модуле «Звезда». Сегодня СМИ сообщили, что космонавты смогли отыскать место утечки при помощи чайного пакетика.
Космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что перед закрытием переходной камеры экипаж «распределил» пакетик чая» в модуле «Звезда». Как пишет ТАСС, камеры зафиксировали движение пакетика чая в невесомости в сторону течи. Космонавты считают, что действительно определили вероятное место утечки.
«У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки», — сообщил Иванишин.
Напомним, ранее космонавты пытались заклеивать предполагаемые места утечки пластилином и скотчем.