Chargepoint представила зарядку для электрокаров, которую выдержит лишь один автомобиль

16:15, 16 ноября 2023
1 мин.
Chargepoint представила зарядку для электрокаров, которую выдержит лишь один автомобильБыстрее, чем у Tesla, кстати
Chargepoint произвела фурор своей новой зарядной станцией Express Plus Power Link 2000, способной выдавать молниеносные 500 кВт постоянного тока - вдвое быстрее, чем зарядное устройство V3 Supercharger компании Tesla. Однако здесь есть своя изюминка.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Сеть Mercedes-Benz HPC NA развертывает эти зарядные станции, способные одновременно быстро заряжать два автомобиля. Однако только один автомобиль - Rimac Nevera - способен выдержать такую потрясающую скорость. В то время как Mercedes планирует ограничить мощность зарядки 400 кВт в связи с ограниченными возможностями своих современных EV, зарядное устройство Chargepoint, по-видимому, в большей степени ориентировано на будущее, чем на удовлетворение текущих потребностей.