Chargepoint представила зарядку для электрокаров, которую выдержит лишь один автомобиль

Сеть Mercedes-Benz HPC NA развертывает эти зарядные станции, способные одновременно быстро заряжать два автомобиля. Однако только один автомобиль - Rimac Nevera - способен выдержать такую потрясающую скорость. В то время как Mercedes планирует ограничить мощность зарядки 400 кВт в связи с ограниченными возможностями своих современных EV, зарядное устройство Chargepoint, по-видимому, в большей степени ориентировано на будущее, чем на удовлетворение текущих потребностей.