ChargePoint создаст неразрезаемые кабели для зарядки электромобилей

ChargePoint планирует вывести на рынок неразрезаемые кабели к началу лета, а также лицензировать технологию для других компаний в отрасли. В дополнение к новым кабелям компания ChargePoint разработала систему сигнализации под названием ChargePoint Protect. Если кто-то пытается перерезать кабель, сигнализация включает громкие сирены и мигающие огни, оповещая близлежащие станции.

Система позволяет объединять сигналы тревоги, так что если одна станция подвергается нападению, другие также будут оповещены. Эта система предназначена для предотвращения масштабных краж, так как воры часто выбирают целые площадки для кражи меди.