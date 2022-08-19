Чаще хочется спать в жару? Вам не показалось, такое есть у всех людей

Учёные из Северо-Западного университета провели эксперимент с плодовыми мушками и обнаружили, что насекомые на самом деле «заранее запрограммированы» на то, чтобы вздремнуть в полуденную жару. Полученные результаты следуют за отчётом 2020 года, в котором сообщалось о «встроенном термометре», который активируется в холодную погоду. Теперь выяснилось, что подобный эффект есть и для жарких дней.

Мозг мушек, как показал эксперимент, реагирует на температуру выше 25 градусов по Цельсию. Это была любимая температура плодовой мухи. Исследователи говорят, что это также наиболее комфортная температура для многих людей. А вот если на улице жарче, вам может начать хотеться дремать.