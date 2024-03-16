Часть Африки осталась без Интернета, причина неизвестна

Перебои начались в Западной Африке около 8:00 по Москве в четверг, затронув такие страны, как Гвинея, Либерия и Гамбия. Затем перебои, по-видимому, переместились на юг, затронув такие страны, как Кот-д'Ивуар, и в конечном итоге достигли Южной Африки, где перебои продолжались пять часов.

Точная причина повреждения кабеля остается неясной. Многие источники, включая таких провайдеров, как Vodacom и MTN, указывают на повреждение подводных кабелей вдоль побережья Западной Африки, включая Africa Coast to Europe, MainOne, SAT3 и West Africa Cable System.

Проблема усугубляется продолжающимися перебоями в работе кабелей в Красном море (EIG, Seacom, AAE-1), что сказывается на пропускной способности интернета по всей Восточной Африке. Перебои в работе кабелей в Красном море, о которых сообщалось ранее в этом месяце, по оценкам, влияют на 25% интернет-трафика на Ближнем Востоке, в Азии и Европе.