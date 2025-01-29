Часть американцев лишат бесплатного Wi-Fi

Круз утверждает, что план незаконен, заявляя, что Закон о связи ограничивает финансирование FCC учебными классами, а не использованием вне кампуса. Он также утверждает, что это может привести к повышению налогов на семьи. Поддерживаемый несколькими сенаторами-республиканцами, Круз внес на рассмотрение Конгресса резолюцию об отмене этого правила.

Программа FCC расширяет инициативу E-Rate, которая финансирует широкополосную связь для школ и библиотек, позволяя им предоставлять точки доступа Wi-Fi нуждающимся ученикам и посетителям.