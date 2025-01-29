Часть американцев лишат бесплатного Wi-Fi

Опубликовано 29 января 2025, 19:051 мин.
Часть американцев лишат бесплатного Wi-FiЕсли закон будет принят
Сенатор США Тед Круз (от Техаса) стремится отменить программу FCC по предоставлению бесплатных точек доступа Wi-Fi для студентов, утверждая, что она может подвергнуть детей вредному контенту. FCC одобрила эту инициативу в июле 2024 года, чтобы помочь студентам, не имеющим надежного интернета, выполнить домашнее задание.
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Круз утверждает, что план незаконен, заявляя, что Закон о связи ограничивает финансирование FCC учебными классами, а не использованием вне кампуса. Он также утверждает, что это может привести к повышению налогов на семьи. Поддерживаемый несколькими сенаторами-республиканцами, Круз внес на рассмотрение Конгресса резолюцию об отмене этого правила.
Программа FCC расширяет инициативу E-Rate, которая финансирует широкополосную связь для школ и библиотек, позволяя им предоставлять точки доступа Wi-Fi нуждающимся ученикам и посетителям.