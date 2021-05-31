Часть американцев заставят делиться интернетом с соседями

Обладатели устройств с голосовым помощником Alexa и колонок Echo имеют возможность отказаться от участия в эксперименте, остальные по умолчанию превратятся в подопытных.

С 8 июня Amazon намерена включить все выпущенные совместимые смарт-устройства в программу Amazon Sidewalk. Новый сервис позволяет делиться интернетом с соседями пользователя, если у них нет сети.

Сообщается, что в экспериментальную программу будут включены миллионы людей, большинство из которых даже не подозревают об этом. Пока речь идет только о покупателях из США.

Amazon Sidewalk — это бесплатная для пользователей Amazon сеть, которая помогает устройствам оставаться на связи, даже если они находятся вне зоны доступа домашней сети Wi-Fi.