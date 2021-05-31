Наука и технологии
Сегодня в 16:07
Часть американцев заставят делиться интернетом с соседями
Это новая программа Amazon
Amazon решила протестировать новую технологию на американских пользователях, которые владеют устройствами компании. Теперь люди будут вынуждены делиться интернетом со своими соседями.
Обладатели устройств с голосовым помощником Alexa и колонок Echo имеют возможность отказаться от участия в эксперименте, остальные по умолчанию превратятся в подопытных.
С 8 июня Amazon намерена включить все выпущенные совместимые смарт-устройства в программу Amazon Sidewalk. Новый сервис позволяет делиться интернетом с соседями пользователя, если у них нет сети.
Сообщается, что в экспериментальную программу будут включены миллионы людей, большинство из которых даже не подозревают об этом. Пока речь идет только о покупателях из США.
Amazon Sidewalk — это бесплатная для пользователей Amazon сеть, которая помогает устройствам оставаться на связи, даже если они находятся вне зоны доступа домашней сети Wi-Fi.