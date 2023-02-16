Часть деталей истребителя Су-57 напечатают на 3D-принтере

В организации действует собственная 3D-лаборатория, которая и занимается производством деталей. В частности, для истребителя были напечатаны ручка и педаль управления.

Например, после серии полётов и опроса пилотов была решена проблема не самой удобной ручки — удалось подобрать оптимальный дизайн. До этого пальцы пилота не всегда дотягивались до кнопок. И если ручка была отлита в пластике, то педаль — в металле.