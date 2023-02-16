Часть деталей истребителя Су-57 напечатают на 3D-принтере

Часть деталей истребителя Су-57 напечатают на 3D-принтереИх печатают в собственной лаборатории конструкторского бюро
ОКБ Сухого, которое разработало истребитель пятого поколения Су-57, печатает некоторые детали для самолёта на специализированном 3D-принтере. Об этом в своём Telegram-канале рассказала Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).
Фото: Mob.org
В организации действует собственная 3D-лаборатория, которая и занимается производством деталей. В частности, для истребителя были напечатаны ручка и педаль управления.
Например, после серии полётов и опроса пилотов была решена проблема не самой удобной ручки — удалось подобрать оптимальный дизайн. До этого пальцы пилота не всегда дотягивались до кнопок. И если ручка была отлита в пластике, то педаль — в металле.
В ОКБ Сухого существует собственная 3D-лаборатория, где методом стереолитографии изготавливаются десятки различных деталей для самолетов. Изготовленные таким методом детали хорошо знакомы летчикам истребителей пятого поколения Су-57 на самых разных этапах создания и ввода в эксплуатацию техники.