Часть приложений на умных часах Samsung Galaxy Watch перестала открываться

Опубликовано 20 июня 2026, 08:301 мин.
Часть приложений на умных часах Samsung Galaxy Watch перестала открыватьсяЖалуются люди
Некоторые пользователи смарт-часов Galaxy Watch столкнулись с тем, что приложения перестали запускаться. После нажатия на иконку появляется заставка на несколько секунд, а затем экран возвращается к списку приложений. Особенно часто это случается с Gmail, Google Календарём и мессенджером одной экстремистской компании.
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Как выяснилось, причина кроется в ошибке ОС Wear OS 6. Из-за сбоя на уровне ядра системы в памяти часов процесс остаётся, хотя программа и закрыта. Когда пользователь пытается открыть приложение снова, операционная система видит этот процесс-«призрак», не может его завершить и поэтому блокирует новый запуск.
К счастью, один из владельцев Galaxy Watch 7 рассказал, что после установки майского обновления безопасности проблема исчезла. Если вы столкнулись с такой же проблемой, проверьте, установлена ли последняя версия ОС.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный