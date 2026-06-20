Часть приложений на умных часах Samsung Galaxy Watch перестала открываться

Как выяснилось, причина кроется в ошибке ОС Wear OS 6. Из-за сбоя на уровне ядра системы в памяти часов процесс остаётся, хотя программа и закрыта. Когда пользователь пытается открыть приложение снова, операционная система видит этот процесс-«призрак», не может его завершить и поэтому блокирует новый запуск.

К счастью, один из владельцев Galaxy Watch 7 рассказал, что после установки майского обновления безопасности проблема исчезла. Если вы столкнулись с такой же проблемой, проверьте, установлена ли последняя версия ОС.