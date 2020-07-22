Части медицинских масок нашли в желудках акул

Микропластик и волокна, которые широко используются при создании защитных масок, нашли в желудках почти двух третей видов акул, обитающих на морском дне. В 46 исследованных рыбах обнаружили 379 искусственных частиц. Что важно, четыре вида из изученных акул употребляются в пищу людьми. То есть пластик и синтетика могут оказаться и в человеческом организме.

Новое исследование стало первым доказательством того, что микропластик и созданные людьми волокна могут поглощаться акулами в Британии. Учёных удивило, что они нашли в рыбах и синтетическую целлюлозу, которая часто используется при изготовлении медицинских масок. Материалы могут попадать в океан при стирке изделий или неправильной утилизации.