Частная Virgin Galactic отправилась в космос после двухлетнего перерыва

Он был отпущен на высоте 13,5 км и достиг высоты 87,2 километра, двигаясь с максимальной скоростью 2,94 Маха. На борту «Юнити» находилось четыре полезных груза NASA, полет длился 92 минуты.

Цель миссии - оценить подготовку астронавтов, опыт полетов и эксплуатационные характеристики VSS Unity и VSS Eve перед началом пассажирских полетов в июне.

Генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглазье объявил о планах по запуску коммерческой исследовательской миссии в конце июня под названием «Galactic 01».