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Частые путешествия делают людей на 7% счастливее
Так говорят учёные
Учёные из Университета штата Вашингтон заявили, что люди, которые часто путешествуют, на 7% счастливее тех, кто так не делает.
Авторы новой работы, о которой рассказывает портал EurekAlert!, провели опрос, чтобы выяснить, почему некоторые люди путешествуют чаще, и влияет ли это на ощущение счастья и благополучия.
Опрос показал, что люди, которые обращают больше внимания на информацию, связанную с туризмом, обсуждают свои планы, чаще проводят регулярные отпуска. Также выяснилось, что участники опроса, сообщившие о регулярных поездках на расстояние не менее 120 километров от дома, примерно на 7% счастливее.
Авторы исследования отметили, что стоит почаще обсуждать планы на поездки, если вы хотите действительно их устроить. Это поможет стать чуточку счастливее.