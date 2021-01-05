Частые путешествия делают людей на 7% счастливее

Авторы новой работы, о которой рассказывает портал EurekAlert!, провели опрос, чтобы выяснить, почему некоторые люди путешествуют чаще, и влияет ли это на ощущение счастья и благополучия.

Опрос показал, что люди, которые обращают больше внимания на информацию, связанную с туризмом, обсуждают свои планы, чаще проводят регулярные отпуска. Также выяснилось, что участники опроса, сообщившие о регулярных поездках на расстояние не менее 120 километров от дома, примерно на 7% счастливее.

Авторы исследования отметили, что стоит почаще обсуждать планы на поездки, если вы хотите действительно их устроить. Это поможет стать чуточку счастливее.