Частый оральный секс назвали фактором риска рака глотки

Ранним считается оральный секс до 18 лет, а частым — если количество партнёров превысило десять за жизнь и пять за год.

Учёные проанализировали медицинские данные 163 пациентов с раком и 345 здоровых участников. Большую часть выборки составили женатые или живущие с партнёршей гетеросексуальные белые мужчины в возрасте от 50 до 69 лет.

Все участники сдали тест на ВПЧ и на антитела к нему. Их обнаружили у 93,6% больных раком.

Как говорят учёные, среди пациентов было больше тех людей, кто практиковал оральный секс, чем среди участников из контрольной группы. Кроме того, у больных раком было больше оральных половых партнёров. В качестве значимых факторов учёные также назвали оральный секс с партнёрами старшего возраста, общее число половых партнёров и измену со стороны постоянного партнёра.