Часы Google научили работать с таймером и секундомером на Always-On Display

Опубликовано 07 декабря 2025, 23:151 мин.
Часы Google научили работать с таймером и секундомером на Always-On DisplayИ управление музыкой добавили
Google начала выпуск обновления для своих смарт-часов Pixel Watch, которое добавляет поддержку Always-On Display (AOD) для таймера, секундомера и управлению музыкой. Обновление пока доступно в ограниченном режиме.
При включенном AOD таймер показывает только время и кнопки — кольцо обратного отсчета исчезло, а цифры секунд заменены на тире. Кнопки тоже стали контурными вместо сплошного цвета. Секундомер получил похожие изменения: исчезло кольцо и деления для секунд, миллисекунды заменены на тире, а кнопки оформлены в виде контуров. Цифры секунд при этом остаются видимыми.
Плеер также получил обновленный вид в AOD. Все кнопки теперь отображаются как контуры, как и у таймера и секундомера.
Если у вас есть Pixel Watch, проверьте наличие обновления через приложение Google Clock.