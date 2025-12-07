Часы Google научили работать с таймером и секундомером на Always-On Display

При включенном AOD таймер показывает только время и кнопки — кольцо обратного отсчета исчезло, а цифры секунд заменены на тире. Кнопки тоже стали контурными вместо сплошного цвета. Секундомер получил похожие изменения: исчезло кольцо и деления для секунд, миллисекунды заменены на тире, а кнопки оформлены в виде контуров. Цифры секунд при этом остаются видимыми.

Плеер также получил обновленный вид в AOD. Все кнопки теперь отображаются как контуры, как и у таймера и секундомера.

Если у вас есть Pixel Watch, проверьте наличие обновления через приложение Google Clock.