Наука и технологии
Опубликовано 24 июля 2026, 08:52
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Часы Google Pixel Watch 5 получат больше памяти… и это почти все нововведения

Почти не изменится в остальном
По данным инсайдеров, грядущие умные часы Google Pixel Watch 5 будут внешне почти неотличимы от предыдущей модели. Недавно также появилась информация, что и внутри изменений будет немного.
Часы Google Pixel Watch 5 получат больше памяти… и это почти все нововведения

© OnLeaks / The Tide Chart

В Google Play Console нашли часы с кодовым именем «godric». Они получат ту же платформу Qualcomm, что использовалась в Pixel Watch 4 — Snapdragon W5+ Gen 2 с четырьмя ядрами Cortex-A53 на частоте 1,7 ГГц и графическим ускорителем Adreno 702 на 1 ГГц.

Главным улучшением Pixel Watch 5, судя по утечке, станет увеличение оперативной памяти с 2 до 3 ГБ. При этом есть слухи, что цена новых часов может вырасти.

Официальная презентация Pixel Watch 5 ожидается 12 августа вместе с линейкой смартфонов Pixel 11.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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