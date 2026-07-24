Часы Google Pixel Watch 5 получат больше памяти… и это почти все нововведения

В Google Play Console нашли часы с кодовым именем «godric». Они получат ту же платформу Qualcomm, что использовалась в Pixel Watch 4 — Snapdragon W5+ Gen 2 с четырьмя ядрами Cortex-A53 на частоте 1,7 ГГц и графическим ускорителем Adreno 702 на 1 ГГц.

Главным улучшением Pixel Watch 5, судя по утечке, станет увеличение оперативной памяти с 2 до 3 ГБ. При этом есть слухи, что цена новых часов может вырасти.

Официальная презентация Pixel Watch 5 ожидается 12 августа вместе с линейкой смартфонов Pixel 11.