Опубликовано 23 августа 2025, 09:001 мин.
Часы Huawei Watch 5 получили новые цвета — синие и зелёные уже в продажеМодно, молодёжно
Huawei открыла продажи умных часов Watch 5 в двух новых цветах — Galaxy Blue и Aurora Green. Эти варианты были впервые показаны на летней презентации, а теперь доступны на сайте VMall.
© Huawei
Вариант Galaxy Blue с кожаным ремешком выглядит как «деним на запястье», а Aurora Green идёт с удобным фторэластомерным ремешком. Новые версии дополнили уже существующую палитру цветов для моделей 42 и 46 мм.
Стоимость:
- Watch 5 Aurora Green (42 мм) — 2699 юаней
- Watch 5 Galaxy Blue (46 мм) — 2999 юаней
Часы работают на HarmonyOS 5.1. Среди функций — синхронизация со смартфонами Huawei Pura 80 и наушниками бренда, а также новая система обнаружения падений с функцией вызовы экстренных служб.
Отдельное внимание уделено возможностям «умного ключа» для автомобиля.