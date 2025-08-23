Вариант Galaxy Blue с кожаным ремешком выглядит как «деним на запястье», а Aurora Green идёт с удобным фторэластомерным ремешком. Новые версии дополнили уже существующую палитру цветов для моделей 42 и 46 мм.

Стоимость:

- Watch 5 Aurora Green (42 мм) — 2699 юаней

- Watch 5 Galaxy Blue (46 мм) — 2999 юаней

Часы работают на HarmonyOS 5.1. Среди функций — синхронизация со смартфонами Huawei Pura 80 и наушниками бренда, а также новая система обнаружения падений с функцией вызовы экстренных служб.

Отдельное внимание уделено возможностям «умного ключа» для автомобиля.