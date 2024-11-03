Опубликовано 03 ноября 2024, 01:301 мин.
Часы Mission to EarthPhase оснастили уникальной функцию с «фазами Земли»Вдруг вы на Луне окажитесь
Omega и Swatch представили новое дополнение к линейке MoonSwatch — часы Mission to EarthPhase, оснащённые уникальной функцией. Помимо традиционного отображения фаз Луны, новая модель включает в себя так называемую функцию «фазы Земли», показывающую вид нашей планеты с поверхности спутника нашей планеты.
© Omega
Эта фаза движется в обратном направлении по сравнению с фазами Луны, предлагая взгляд на Землю в лунной перспективе. Часы также имеют отображение фаз Луны для Северного и Южного полушарий.
Вдохновлённые моделью Omega Speedmaster, часы оснащены хронографом и тахиметром, заключены в прочный 42-мм корпус из биокерамики, созданной из касторового масла и керамики. При кварцевом механизме часы снабжены биостеклом и метками Super-LumiNova на сером циферблате.
Новинка доступна по цене $330.