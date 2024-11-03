Часы Mission to EarthPhase оснастили уникальной функцию с «фазами Земли»

Эта фаза движется в обратном направлении по сравнению с фазами Луны, предлагая взгляд на Землю в лунной перспективе. Часы также имеют отображение фаз Луны для Северного и Южного полушарий.

Вдохновлённые моделью Omega Speedmaster, часы оснащены хронографом и тахиметром, заключены в прочный 42-мм корпус из биокерамики, созданной из касторового масла и керамики. При кварцевом механизме часы снабжены биостеклом и метками Super-LumiNova на сером циферблате.

Новинка доступна по цене $330.