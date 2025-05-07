Часы Samsung Galaxy Watch 8 прошли сертификацию: раскрыты характеристики

Часы будут поддерживать LTE-связь, Bluetooth 5.3, NFC и Wi-Fi 4 (802.11n). Устройство появится как минимум в двух версиях с номерами моделей SM-L335F и SM-L335U. Сертификация также подтвердила, что Galaxy Watch 8 будут заряжаться с мощностью до 10 Вт (5В/2А). Интересно, что часы совместимы со старым зарядным устройством EP-OL300, а для тестирования использовался адаптер питания на 25 Вт (EP-TA800).

Ожидается, что помимо стандартной версии Galaxy Watch 8, в линейку войдут также Galaxy Watch 8 Classic и Watch Ultra 2. Таким образом, пользователям будет из чего выбрать, когда Samsung представит новинки позже в этом году.