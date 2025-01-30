Опубликовано 30 января 2025, 04:301 мин.
Часы Судного дня стали ближе к полуночи, чем когда-либоОсталось 89 секунд
Часы Судного дня сейчас находятся в 89 секундах от полуночи — это самое близкое время за всю их 80-летнюю историю. Бюллетень ученых-атомщиков, отслеживающий глобальные угрозы, сообщил об этом во время недавнего мероприятия.
Стрелки часов сдвинулись ближе из-за нескольких растущих опасностей: роста биологических угроз, распространения дезинформации, увеличения ядерных рисков и обострения климатического кризиса. Не последнюю роль сыграли также разрыв глобальных договоров о вооружениях и увеличение ядерных арсеналов, пишут СМИ. Эксперты предупредили, что дезинформация и дезинформирование подрывают доверие общества и «затрудняют усилия по преодолению этих кризисов».
Несмотря на успехи в области возобновляемых источников энергии, борьба с изменением климата все еще не завершена, и угроза экологического ущерба остается высокой. Теперь такие страны, как Россия, США и Китай, способны либо предотвратить катастрофу, либо усугубить ее, отказавшись от сотрудничества.