Часы Судного дня стали ближе к полуночи, чем когда-либо

Стрелки часов сдвинулись ближе из-за нескольких растущих опасностей: роста биологических угроз, распространения дезинформации, увеличения ядерных рисков и обострения климатического кризиса. Не последнюю роль сыграли также разрыв глобальных договоров о вооружениях и увеличение ядерных арсеналов, пишут СМИ. Эксперты предупредили, что дезинформация и дезинформирование подрывают доверие общества и «затрудняют усилия по преодолению этих кризисов».

Несмотря на успехи в области возобновляемых источников энергии, борьба с изменением климата все еще не завершена, и угроза экологического ущерба остается высокой. Теперь такие страны, как Россия, США и Китай, способны либо предотвратить катастрофу, либо усугубить ее, отказавшись от сотрудничества.