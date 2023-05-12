Чат-бот Anthropic может прочитать роман менее чем за минуту

Чат-бот Anthropic может прочитать роман менее чем за минутуТеперь за раз он вмещает в себя 75 тыс слов
Anthropic, стартап в области ИИ, основанный бывшими инженерами OpenAI, совершил значительный прорыв в технологии чат-ботов. Их чат-бот по имени Клод (Claude) теперь может похвастаться расширенным окном ввода, позволяющим обрабатывать до 75 000 слов.
Такое значительное увеличение объема памяти позволяет Клоду вести более длительные разговоры и обрабатывать больше информации за одно взаимодействие. Чтобы продемонстрировать свои возможности, Anthropic проверил мастерство Клода, попросив его определить изменение одного предложения в «Великом Гэтсби», с чем он справился за поразительные 22 секунды.
Хотя расширенное окно ввода Anthropic в настоящее время доступно только для его бизнес-партнеров через API, эта разработка подчеркивает растущую способность языковых моделей ИИ обрабатывать большие объемы информации. Способность читать, обобщать и анализировать объемные документы за считанные минуты может оказаться бесценной в различных приложениях, хотя склонность чат-ботов иногда искажать информацию остается проблемой.