Чат-бот Anthropic может прочитать роман менее чем за минуту

Такое значительное увеличение объема памяти позволяет Клоду вести более длительные разговоры и обрабатывать больше информации за одно взаимодействие. Чтобы продемонстрировать свои возможности, Anthropic проверил мастерство Клода, попросив его определить изменение одного предложения в «Великом Гэтсби», с чем он справился за поразительные 22 секунды.

Хотя расширенное окно ввода Anthropic в настоящее время доступно только для его бизнес-партнеров через API, эта разработка подчеркивает растущую способность языковых моделей ИИ обрабатывать большие объемы информации. Способность читать, обобщать и анализировать объемные документы за считанные минуты может оказаться бесценной в различных приложениях, хотя склонность чат-ботов иногда искажать информацию остается проблемой.