Джасвант Сингх Чаил, которому на момент ареста было 19 лет, проник за стены Виндзорского замка в маске и с заряженным мощным арбалетом. Чаил утверждал, что намеревался убить королеву в стиле «Звездных войн», чтобы отомстить за Амритсарскую бойню в 1919 г.

Прокуроры установили, что на план Чаила существенно повлияли его продолжительные беседы с чат-ботом, на базе ИИ, который не только обсуждал, но и поощрял и подкреплял его намерения.

В настоящее время Чаил содержится в больнице строгого режима Broadmoor и будет находиться там до тех пор, пока его не признают психологически здоровым для отбывания наказания.