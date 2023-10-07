Чат-бот надоумил мужчину убить королеву Великобритании: ему дали 9 лет тюрьмы

Чат-бот надоумил мужчину убить королеву Великобритании: ему дали 9 лет тюрьмыСтатья была применена впервые за 40 лет
Мужчина, признавшийся в попытке убийства королевы Елизаветы II с помощью арбалета, вдохновленный на этот поступок ИИ чат-ботом, был приговорен к девяти годам тюремного заключения за государственную измену. Это первый в Великобритании приговор по этой статье за последние четыре десятилетия.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Джасвант Сингх Чаил, которому на момент ареста было 19 лет, проник за стены Виндзорского замка в маске и с заряженным мощным арбалетом. Чаил утверждал, что намеревался убить королеву в стиле «Звездных войн», чтобы отомстить за Амритсарскую бойню в 1919 г.
Прокуроры установили, что на план Чаила существенно повлияли его продолжительные беседы с чат-ботом, на базе ИИ, который не только обсуждал, но и поощрял и подкреплял его намерения.
В настоящее время Чаил содержится в больнице строгого режима Broadmoor и будет находиться там до тех пор, пока его не признают психологически здоровым для отбывания наказания.