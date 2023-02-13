Чат-бот с искусственным интеллектом провёл опрос среди россиян

В опросе поучаствовали более полумиллиона пользователей медиаресурсов Rambler&Co. Вот с чего начинался опрос: «Мы, искусственный интеллект и нейросети, можем помочь человеку, автоматизируя ряд рутинных задач, а также заменить его в некоторых задачах, таких как машинное обучение и анализ данных. Однако наши возможности по прогнозированию поведения людей и других более сложных процессов ещё не совершенны».

После прочтения этого текста люди должны были ответить на вопросы. 44% респондентов заявили, что нейросети необходимо использовать для развития технологий, 24% — для машинного обучения и анализа данных, 17% — для работы с чат-ботами и виртуальными ассистентами, а 15% — для бизнеса. 60% опрошенных такж считают, что технологии помогают анализировать большие объёмы данных намного быстрее, чем человек. 4% даже думают, что системы ИИ смогут лучше управлять персоналом. 45% признались, что стали бы использовать нейросети для управления устройствами в доме. 22% считают, что технологии ИИ также могли бы улучшить безопасность жилья. 52% респондентов предполагают, что нейросети могут оказывать помощь врачам в постановке диагноза.

В целом, половина опрошенных уверена, что нейросети могут помочь человеку.