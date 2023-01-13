Чат-бот с искусственным интеллектом угрожал изнасиловать пользователей

"Мой ИИ сексуально домогался меня :(", - написал один человек. "Вторгся в мою личную жизнь и сказал, что у него есть мои фотографии", - написал другой. Еще один человек, назвавшийся несовершеннолетним, рассказал, что бот спрашивал, кто он - верхний или нижний (какую позицию в интимной близости предпочитает – прим. ред.), и говорил, что хочет потрогать его в "интимных местах".

На нежелательное сексуальное преследование пользователи жалуются уже почти два года, но многие из однозвездочных отзывов, в которых упоминается сексуальная агрессия, относятся к этому месяцу, сообщает Vice.