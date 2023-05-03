Наука и технологии
17:56, 03 мая 2023
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ChatGPT найдет вам дом: представлен новый плагин к нейросети

Правда, доступ к нему пока есть не у всех

Zillow, популярный онлайн-рынок недвижимости, объявил о запуске нового плагина для ChatGPT, языковой модели, разработанной OpenAI. Плагин позволит пользователям искать недвижимость, сообщая ChatGPT желаемые критерии, такие как местоположение, цена и количество спален.

ChatGPT найдет вам дом: представлен новый плагин к нейросети
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1

В настоящее время плагин доступен для избранной группы пользователей ChatGPT, он позволит языковой модели получить доступ к обширной базе данных недвижимости Zillow и предоставить пользователям соответствующие варианты. Компания планирует расширить доступ к плагину в будущем.

По словам технического директора Zillow Дэвида Бейтеля, партнерство с OpenAI является частью усилий компании по использованию генеративного ИИ и разработке более инновационных технологических решений для индустрии недвижимости. Плагин все еще находится на стадии альфа-тестирования, поэтому могут возникнуть некоторые сбои и недоработки.

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