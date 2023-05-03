ChatGPT найдет вам дом: представлен новый плагин к нейросети

В настоящее время плагин доступен для избранной группы пользователей ChatGPT, он позволит языковой модели получить доступ к обширной базе данных недвижимости Zillow и предоставить пользователям соответствующие варианты. Компания планирует расширить доступ к плагину в будущем.

По словам технического директора Zillow Дэвида Бейтеля, партнерство с OpenAI является частью усилий компании по использованию генеративного ИИ и разработке более инновационных технологических решений для индустрии недвижимости. Плагин все еще находится на стадии альфа-тестирования, поэтому могут возникнуть некоторые сбои и недоработки.