ChatGPT найдет вам дом: представлен новый плагин к нейросети

ChatGPT найдет вам дом: представлен новый плагин к нейросетиПравда, доступ к нему пока есть не у всех
Zillow, популярный онлайн-рынок недвижимости, объявил о запуске нового плагина для ChatGPT, языковой модели, разработанной OpenAI. Плагин позволит пользователям искать недвижимость, сообщая ChatGPT желаемые критерии, такие как местоположение, цена и количество спален.
В настоящее время плагин доступен для избранной группы пользователей ChatGPT, он позволит языковой модели получить доступ к обширной базе данных недвижимости Zillow и предоставить пользователям соответствующие варианты. Компания планирует расширить доступ к плагину в будущем.
По словам технического директора Zillow Дэвида Бейтеля, партнерство с OpenAI является частью усилий компании по использованию генеративного ИИ и разработке более инновационных технологических решений для индустрии недвижимости. Плагин все еще находится на стадии альфа-тестирования, поэтому могут возникнуть некоторые сбои и недоработки.