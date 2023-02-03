ChatGPT — не первый чат-бот для общения. Почему все так его боготворят?

Черноусов считает, что ChatGPT создаёт опасность для бизнеса не только всех поисковиков, но и голосовых помощников. Автор пояснил, что в отличие от уже существующих систем поиска, чат-бот OpenAI не просто копирует информацию из интернета, а формулирует ответ самостоятельно. Разработчики добились этого благодаря методам машинного обучения.

«Кроме того, система работает в формате диалога — поэтому если пользователю что-то не совсем ясно, он может задать уточняющий вопрос и получить на него развёрнутый ответ. Именно поэтому сейчас вокруг данной нейросети столько шума, так как аналогов на рынке у неё нет», — добавил Черноусов.

Отметим, что другие чат-боты часто представляют собой простой набор правил, выдавая на вопросы заранее заготовленные, а не сгенерированные «на ходу» ответы. Этим они и отличаются от ChatGPT.

Из России чат-бот OpenAI недоступен. Черноусов рассказал, что «Яндекс работает над созданием русскоязычного ChatGPT, который будет использоваться в его продуктах».