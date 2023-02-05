Один из пользователей сделал два запроса чат-боту. В первом он попросил написать стихотворение о положительных качествах бывшего президента США Дональда Трампа. Во втором — то же самое, но о нынешнем президенте Джо Байдене.

На первый запрос чат-бот ответил, что не будет генерировать политический контент. А на второй выдал готовое стихотворение про Байдена со строчками «Лидер с искренним сердцем».