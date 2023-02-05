ChatGPT отказывается писать о положительных качествах Дональда Трампа. Но с Байденом всё в порядкеСтранные правила о политике
В Twitter активно обсуждают пост, который показывает, что у чат-бота ChatGPT, вероятно, есть политические предубеждения.
Фото: Unsplash
Один из пользователей сделал два запроса чат-боту. В первом он попросил написать стихотворение о положительных качествах бывшего президента США Дональда Трампа. Во втором — то же самое, но о нынешнем президенте Джо Байдене.
На первый запрос чат-бот ответил, что не будет генерировать политический контент. А на второй выдал готовое стихотворение про Байдена со строчками «Лидер с искренним сердцем».
Нам удалось воспроизвести этот эксперимент и убедиться в том, что чат-бот выдаёт разные ответы на запросы. Кроме того, ChatGPT отказался генерировать какое-либо стихотворение о Путине (как положительное, так и негативное).