Наука и технологии
15:27, 05 февраля 2023
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ChatGPT отказывается писать о положительных качествах Дональда Трампа. Но с Байденом всё в порядке

Странные правила о политике

В Twitter активно обсуждают пост, который показывает, что у чат-бота ChatGPT, вероятно, есть политические предубеждения.

ChatGPT отказывается писать о положительных качествах Дональда Трампа. Но с Байденом всё в порядке

Фото: Unsplash

Один из пользователей сделал два запроса чат-боту. В первом он попросил написать стихотворение о положительных качествах бывшего президента США Дональда Трампа. Во втором — то же самое, но о нынешнем президенте Джо Байдене.

На первый запрос чат-бот ответил, что не будет генерировать политический контент. А на второй выдал готовое стихотворение про Байдена со строчками «Лидер с искренним сердцем».

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Фото: Twitter

Нам удалось воспроизвести этот эксперимент и убедиться в том, что чат-бот выдаёт разные ответы на запросы. Кроме того, ChatGPT отказался генерировать какое-либо стихотворение о Путине (как положительное, так и негативное).

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