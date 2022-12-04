ChatGPT: робот-собеседник, покоривший интернет

С тех пор этот прототип взял интернет “штурмом”: люди восхищались тем, насколько натурально звучит бот, работающий на основе ИИ. Некоторые даже назвали его заменой Google, поскольку он способен давать решения сложных проблем, почти как “личный учитель”.

"Мы обучили модель под названием ChatGPT, которая взаимодействует в разговорной манере. Формат диалога позволяет ChatGPT отвечать на последующие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы", - пишет OpenAI на странице анонса ChatGPT.

ChatGPT основан на GPT-3.5, языковой модели, которая использует глубокое обучение для создания человекоподобного текста. Он даже может придумывать стихи. Еще одна уникальная характеристика - память. Бот может запоминать предыдущие комментарии в разговоре и пересказывать их пользователю.

К сожалению, воспользоваться ботом в России нельзя, но VPN-то никто не отменял.