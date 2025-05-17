Опубликовано 17 мая 2025, 21:001 мин.
ChatGPT станет «хранителем вашей жизни» — планы OpenAIВызывают споры
Гендиректор OpenAI Сэм Альтман поделился амбициозным видением будущего ChatGPT на мероприятии Sequoia Capital. Как сообщает TechCrunch, Альтман хочет, чтобы чат-бот запоминал всю жизнь пользователя: книги, переписку, разговоры и даже данные из внешних источников. Эта идея предполагает создание компактной ИИ-модели с огромным контекстом — до триллиона токенов (единиц информации, таких как слова или символы), которая будет постоянно пополняться данными о жизни человека.
Альтман отметил, что молодёжь уже использует ChatGPT как «операционную систему» для жизни, загружая файлы и задавая сложные вопросы. По его словам, студенты нередко консультируются с ботом перед важными решениями. Для старшего поколения ChatGPT заменяет поисковики, а для 20−30-летних он становится «жизненным советчиком».
Перспектива всезнающего ИИ вызывает как восторг, так и опасения. С одной стороны, это может упростить работу и персонализировать помощь. С другой — возникают вопросы о конфиденциальности и этике.