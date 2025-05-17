Альтман отметил, что молодёжь уже использует ChatGPT как «операционную систему» для жизни, загружая файлы и задавая сложные вопросы. По его словам, студенты нередко консультируются с ботом перед важными решениями. Для старшего поколения ChatGPT заменяет поисковики, а для 20−30-летних он становится «жизненным советчиком».

Перспектива всезнающего ИИ вызывает как восторг, так и опасения. С одной стороны, это может упростить работу и персонализировать помощь. С другой — возникают вопросы о конфиденциальности и этике.