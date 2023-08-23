ChatGPT теперь можно тонко настроить под определенную задачу

Это означает, что компании могут создавать ботов, предназначенных для решения конкретных задач, например, для точных ответов на определенном языке или для поддержания «единого голоса бренда». Ранее компании были ограничены существующими вариантами GPT-3. Модель GPT-3.5 Turbo может обрабатывать до 4 тыс токенов API, что вдвое больше, чем у предыдущих моделей.

OpenAI гарантирует конфиденциальность данных, заявляя, что информация о компании-клиенте не будет использоваться для обучения других моделей.

Microsoft предлагает аналогичные уточняемые модели на базе GPT для своих сервисов.