ChatGPT теперь свободно «шерстит» Интернет: ваши комментарии он тоже видит

Для ее активации в интерфейсе GPT-4 можно выбрать пункт «Просмотр с Bing».

Эта разработка последовала за недавним обновлением OpenAI, которое позволило ChatGPT вступать в голосовые диалоги с пользователями и взаимодействовать с ними с помощью изображений. Ранее OpenAI уже экспериментировала с интеграцией поиска Bing в премиальное предложение ChatGPT Plus, но отключила ее.

ChatGPT демонстрирует впечатляющий рост, став самым быстрорастущим потребительским приложением в истории. Этот всплеск популярности вызвал повышенный интерес инвесторов к OpenAI. По некоторым данным, компания рассматривает возможность продажи существующих акций по значительно более высокой оценке, чем всего несколько месяцев назад.