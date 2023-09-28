ChatGPT теперь свободно «шерстит» Интернет: ваши комментарии он тоже видит

ChatGPT теперь свободно «шерстит» Интернет: ваши комментарии он тоже видитСкоро будет доступно для всех
OpenAI объявила о том, что пользователи ChatGPT теперь смогут с помощью него «шерстить» веб-страницы, что расширит доступ чатбота к информации. Данные бесплатной версии чат-бота ограничены 2021 годом. В настоящее время функция просмотра веб-страниц доступна пользователям с подписками Plus и Enterprise, а в ближайшее время ожидается ее появление у всех пользователей.
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Для ее активации в интерфейсе GPT-4 можно выбрать пункт «Просмотр с Bing».
Эта разработка последовала за недавним обновлением OpenAI, которое позволило ChatGPT вступать в голосовые диалоги с пользователями и взаимодействовать с ними с помощью изображений. Ранее OpenAI уже экспериментировала с интеграцией поиска Bing в премиальное предложение ChatGPT Plus, но отключила ее.
ChatGPT демонстрирует впечатляющий рост, став самым быстрорастущим потребительским приложением в истории. Этот всплеск популярности вызвал повышенный интерес инвесторов к OpenAI. По некоторым данным, компания рассматривает возможность продажи существующих акций по значительно более высокой оценке, чем всего несколько месяцев назад.