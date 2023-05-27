Чебурашка вместо «каких-то» клоунов: к 2025 году откроется около 30 точек «Союзмульткафе»

Первое кафе планируется открыть в декабре этого года в аэропорту Домодедово, место расположения согласовано со службами аэропорта. В настоящее время киностудия работает над декоративной отделкой, а инвесторы занимаются отделкой и ремонтом.

В октябре прошлого года пресс-служба компании объявила о запуске франшизы «Союзмульткафе», в которой будут представлены популярные мультипликационные герои и будут проводиться тематические мероприятия и мастер-классы для детей. Потенциальным франчайзи предлагались различные концепции, включая семейное кафе, ресторан, угловой киоск и фудтрак.