"Чебурашка" всего за две недели стал самым кассовым фильмом в российском прокате

Если говорить о более конкретный цифрах, то к 14:20 часам 14 января "Чебурашка" собрал в прокате уже 3 749 771 188 рублей, что можно узнать на сайте Единой федеральной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Таким образом комедия стала самым кассовым фильмом в истории российского проката.

Раньше эту позицию занимала первая часть “Аватара” Джеймса Кэмерона, которая вышла в 2009 году. Сборы фильма тогда составили 3 516 796 661 руб.