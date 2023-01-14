"Чебурашка" всего за две недели стал самым кассовым фильмом в российском прокате

14:33, 14 января 2023
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"Чебурашка" всего за две недели стал самым кассовым фильмом в российском прокатеИ прокат еще не закончился
“Чебурашка", вышедший на экраны 1 января, меньше, чем за 2 недели, собрал более 3,7 миллиардов рублей, обойдя всех конкурентов и став самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката.
Фото: к/ф "Чебурашка". Реж. Дмитрий Дьяченко. 2023. Россия
Если говорить о более конкретный цифрах, то к 14:20 часам 14 января "Чебурашка" собрал в прокате уже 3 749 771 188 рублей, что можно узнать на сайте Единой федеральной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Таким образом комедия стала самым кассовым фильмом в истории российского проката.
Раньше эту позицию занимала первая часть “Аватара” Джеймса Кэмерона, которая вышла в 2009 году. Сборы фильма тогда составили 3 516 796 661 руб.