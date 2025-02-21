Чего должны бояться будущие колонизаторы Марса? Пыли

NASA и Китай планируют в ближайшие десятилетия отправить астронавтов на Марс, где они проведут на поверхности месяцы или даже годы. Новое исследование, проведенное в Университете Южной Калифорнии, предупреждает, что марсианская пыль может представлять серьезную опасность для здоровья, особенно для легких. В отличие от обычной пыли, марсианская содержит крошечные острые частицы кремнезема и железа, которые могут быть опасны при вдыхании и привести к легочным заболеваниям, подобным тем, что наблюдаются у шахтеров.

Прошлые лунные миссии показали, как лунная пыль прилипала к скафандрам и раздражала глаза и горло астронавтов. На Марсе эта проблема может оказаться еще более серьезной из-за токсичных элементов, таких как хром и мышьяк. Поскольку астронавты не смогут быстро вернуться на Землю для лечения, космические агентства должны найти способы предотвратить воздействие пыли. Среди возможных решений — более совершенные системы фильтрации, защитные покрытия и даже пищевые добавки, такие как витамин С и йод.