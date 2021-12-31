Чего достигли китайцы в разработке гиперзвукового оружия в 2021 году

В частности, китайский инженер Сунь Чжэн предложил концепцию гиперзвукового боеприпаса, способного двигаться со скоростью в 6 Махов и поражать цели на удалении в 3000 километров. Этот боеприпас несёт химическое взрывчатое вещество, при детонации которого образуется мощный электромагнитный импульс, выводящий из строя электронные устройства противника в радиусе двух километров. Перехватить такой боеприпас — сложная задача.

Кроме того, китайские специалисты разработали дрон, который может развивать гиперзвуковую скорость. Он мог бы использоваться против американских стелс-самолётов.

Ещё Китай испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерную боеголовку. СМИ писали, что она перед поражением цели облетела весь земной шар.