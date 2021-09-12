Чего ожидать от iPhone 13 и Apple Watch Series 7?

Всю известную информацию собрал Марк Гурмэн (Mark Gurman) в материале Power On. Итак, от iPhone 13 ждут: более узкую «чёлку»; три объектива в Pro-модели и два — в обычной; новое ПО для камеры: видеоверсию портретного режима и систему интеллектуальных фильтров; более быстрый процессор A15; LTPO-дисплей в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, который, возможно, предоставит более высокую частоту обновления экрана; спутниковую связь для экстренных ситуаций.

Что касается Apple Watch Series 7, то они получат более плоский дизайн; новые ремешки и циферблаты; два размера — 41 мм и 45 мм, а также новый более быстрый процессор S7.