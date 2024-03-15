Чего ожидать от конференции Google I/O: фокус на ИИ и аппаратные новинки

В этом году Google уже добилась значительных успехов в области ИИ, представив новые модели и проведя ребрендинг своего чат-бота. Можно ожидать, что I/O 2024 будет развиваться в этом направлении.

Ожидаются подробные обсуждения новых инструментов для разработчиков, призванных «расширить возможности и усовершенствовать рабочие процессы».

На основе прошлогоднего фокуса вероятны крупные анонсы в области ИИ. Это могут быть обновления существующих больших языковых моделей, таких как Gemini, представление совершенно новой модели, а также интеграция передовых функций ИИ в грядущую Android 15.

Хотя подробностей пока мало, Google может последовать традиции и показать новое оборудование. В том числе Pixel 8A, преемник хорошо принятого Pixel 7A.

Непредвиденные сюрпризы — фирменный элемент Google I/O. Будьте готовы к неожиданным анонсам.