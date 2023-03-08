Чего все ждут от новой презентации Google, и когда она пройдет

15:39, 08 марта 2023
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Чего все ждут от новой презентации Google, и когда она пройдетЖдать осталось недолго
Google объявила, что ее ежегодная конференция I/O начнется 10 мая, вживую ее увидит “ограниченная аудитория”, все остальные смогут посмотреть ее онлайн. Так чего стоит ждать от этого мероприятия?
Фото: Google
Самые большие ожидания связаны с технологиями искусственного интеллекта, которые разрабатывает Google. Нам скорее всего больше расскажут о Bard, ответе Google на ChatGPT, а также о других продуктах для генерации изображений, написания кода, или тестирования прототипов продуктов.
Также станет больше известно о следующей версии Android. Ходят слухи, что во время анонса мы узнаем подробности о Pixel 7A и Pixel Fold, планшете (возможно складном) компании, о говорят уже давно.
Как бы то ни было, ждем конференцию и готовимся к громким анонсам.