Чего все ждут от новой презентации Google, и когда она пройдет

Самые большие ожидания связаны с технологиями искусственного интеллекта, которые разрабатывает Google. Нам скорее всего больше расскажут о Bard, ответе Google на ChatGPT, а также о других продуктах для генерации изображений, написания кода, или тестирования прототипов продуктов.

Также станет больше известно о следующей версии Android. Ходят слухи, что во время анонса мы узнаем подробности о Pixel 7A и Pixel Fold, планшете (возможно складном) компании, о говорят уже давно.

Как бы то ни было, ждем конференцию и готовимся к громким анонсам.