Чего ждать от Apple в 2024 году: AirPods 4, iPad Pro OLED, iPhone 16 и не только

В честь 10-летнего юбилея Apple Watch на горизонте появились слухи о Apple Watch X. И если им верить, то устройство удивит дизайном, магнитным креплением ремешка и передовым медицинским функциям, таким как мониторинг артериального давления и определение апноэ во сне.

Серия iPhone 16 занимает центральное место у фанатов Apple: в стандартных моделях появиться больше функций, которые были прерогативой Pro версии, как минимум, по слухам, процессор во всех моделях будет один. В то же время модели Pro смогут похвастаться Wi-Fi 7 и более быстрым 5G.

Не стоит забывать и о гарнитуре Apple Vision Pro, которая точно найдет свое место среди других продуктов дополненной и виртуальной реальности. Релиз ожидается в начале 2024 года. Правда, внушительный ценник в 3500 долларов и ограниченная доступность могут подпортить впечатление.