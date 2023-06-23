Чего ждать от AR-очков Apple: инструменты для разработчиков дали ответ

Особое внимание уделяется «визуальному комфорту» и предотвращению рвотных позывов при использовании очков, разработчикам советуют использовать такие элементы, как затемнение, пространственный звук и плавные переходы.

В то время как другие гарнитуры виртуальной реальности акцентируют внимание на физической активности, интересно посмотреть, как Apple и ее разработчики подойдут к созданию приложений для фитнеса в Vision Pro.

Руководство также подчеркивает создание реалистичных впечатлений путем закрепления виртуальных элементов в пространстве, использования глубины для создания реалистичных визуальных эффектов, а также использования теней и затенения.

Возможность слияния реального и виртуального мира, также является ключевой особенностью, и Apple призывает разработчиков экспериментировать с уровнями прозрачности.